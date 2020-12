Natalie Desselle-Reid sosem vállalta fel a betegségét a nyilvánosság előtt, de most, hogy a rák végzett vele, napvilágra került az igazság.

Natalie Desselle-Reid végbélrákban szenvedett, ami éveken keresztül gyötörte a tehetséges színésznőt. Az 53 éves híresség sosem vállalta fel a betegségét a nyilvánosság előtt, minden erejével a gyógyulásra fókuszált.

Most azonban sajnos életét vesztette, a szomorú hírt pedig a családja tette közzé a sztár közösségi oldalán. A Ne légy barom és az Álmodik a nyomor sztárjától fájó szívvel búcsúzik a filmvilág. Instagram-oldalán azt írják, különleges nő volt, aki anyaként, feleségként és színésznőként is ragyogott, ezért bármi is történt, az iránta érzett szeretet sosem fog elmúlni.