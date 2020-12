Lana Del Rey legújabb klipjében van egy korcsolyapályás jelenet is. Az énekesnő a jégen hatalmasat esett, el is törte a karját. A balesetről az Instagramon számolt be:

"Amikor meglátjátok az albumom második klipjét, ne gondojátok, hogy profi korcsolyázó vagyok. Még mielőtt a videó forgatása elkezdődött volna, elestem a gyönyörű korcsolyáimmal egy hosszú nap után. Mindenesetre a törés nem olyan súlyos" - írta az énekesnő.