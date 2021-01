Több olyan esetet is megfigyeltek az utóbbi időben, amikor a koronavírus-fertőzés után néhány héttel igen komoly pszichotikus tüneteket jelentkeztek a betegeknél.

Még mindig keveset tudunk arról, milyen következményei lehetnek a koronavírusnak. Ám most egészen elképesztő kutatás látott napvilágot.

Egy Long Island-i pszichiátriai klinikán vizsgálták azt a 42 éves négygyermekes édesanyát, aki hirtelen olyan rémképeket kezdett látni, amelyben a gyerekeit meggyilkolják, sőt saját maga is ezt tervezi. Egy ideje elkezdett hangokat hallani, amelyek erre buzdítják. Mivel korábban semmilyen mentális betegsége nem volt, és a családjában sem akadt erre példa, Hisam Goueli, az intézmény pszichiátere arra jutott, korábbi Covid-fertőzésének lehet köze ehhez.

Azután az orvos egyre több olyan esettel találkozott, amikor a koronavírust követően néhány hét múlva pszichiátriai zavarral (téveszmék, hallucinációk), és pszichiátriai betegséggel (paranoia) keresték meg őt. Egy nő például attól rettegett, hogy elrabolják a gyerekeit, egy férfi pedig azt képzelte, hogy unokatestvére meg akarja ölni, ezért megtámadta.

A britek elkezdtek kutatásokat végezni a témában, kiderült, 153 koronás betegből 10-nél jelentkezett valamilyen pszichotikus tünet. De egy spanyol tanulmány is hasonló eredményekre jutott.

Szakértők szerint azoknál is jelentkezhet neurológiai, kognitív és pszichológiai tünet, akiknél nem alakult ki a betegség során komolyabb probléma. Ám hozzátetették ez igen ritkának számít. Ennek oka valószínűleg az lehet, hogy az immunrendszer nem áll le miután már a beteg meggyógyult, és továbbra is folyamatosan küzd a hátramaradt kis mennyiségű vírusmolekulák ellen – írta a HáziPatika.