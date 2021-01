Rengeteg olyan koronavírussal fertőzött személy van, akik tünetek nélkül vészelik át a fertőzést. Most megmutatjuk, hogy milyen jelek utalhatnak arra, hogy tünetmentesen estünk át a koronavíruson.

Egy angliai kutatásból kiderült, hogy a tünetmentesen átesett koronavírusos betegek szervezetében hónapokig megtalálthatóak a a vírus miatt termelődött antitestek, amelyek hosszú ideig megvédhetik őket az újrafertőződéstől - írja a Mirror.

Kutatásokból az is kiderült, hogy minden ötödik páciensnél semmilyen tünet nem jelentkezik a fertőzöttség ideje alatt. Ennek kapcsán összegyűjtöttük, hogy melyek azok a jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy átestünk a koronavíruson.

A szédülés, a fáradtság, amellett, hogy utalhatnak kimerültségre, túlhajszoltságra a koronavírus tünetei is lehetnek. A szorongás, az álmatlanság is gyakori tünetek. Az Oxfordi Egyetem tudósainak kutatási eredményei arra jutottak, hogy 62 ezer emberből minden ötödik fertőzöttnél kialakult szorongás, álmatlanság vagy akár depresszió is. Ez kétszer olyan gyakori a tünetmentes betegek esetében.

Sokan panaszkodnak hasfájásra is, olyan érzést tapasztalnak, mintha túl sokat ettek volna. Ritka, de előforduló panasz lehet a begyulladt szem, kötőhártya-gyulladáshoz hasonló tünetek jelentkezhetnek.

A memóriazavar, megromlott koncentrációs képesség is utalhat a vírus jelenlétére a szervezetben. Ez esetben olyan egyszerű feladatok elvégzése is nehézkes lehet, mint a házimunka. Furcsa tünetként jelentkezhet a nyelv színének megváltozása. Egy londoni epidemiológus elmondása szerint a megduzzadt, elszíneződött nyelv a koronavírus miatt jelentkezhet, hasonló, hasonló jel lehet rossz szájhigiéna vagy dohányzás esetén is.