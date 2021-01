Nagy valószínűséggel egy színházi próbán kaphatta el a koronavírust trokán Péter, aki kórházba is került és lélegeztető gépen is volt, mert a tüdejére húzódott a betegség.

Bár a nehezén már túl van a művész, szervezetét nagyon igéynbe vette a betegség és lassan regenerálódik a szervezete.

"Az ijedelem már elmúlt, szerencsére jól vagyok, és remélem, többé nem leszek beteg. Próbálok gyógyulni, de azt mondták, ez akár másfél vagy két hónapig is eltarthat. Még van másfél hónapom felépülni. Tulajdonképpen jól vagyok, de az erőm még egyáltalán nem tért vissza. Nagyon hamar elfáradok, mindentől kifulladok, szinte alig csinálok valamit és máris ólmos fáradtság tör rám, ami ellen csak küszködök. Itthon tornázom, próbálok mozogni és persze, nagyokat sétálok, már amennyire tudok, hiszen még a tüdőkapacitásom sem az igazi. Éveken keresztül jártam reggelente úszni, az fantasztikus érzést és jó állóképességet is adott. Ez most nincs, de valószínűleg egyelőre nem bírnám a korábbi tempómat. Szépen lassan lépegetek előre, de a rendszeres sport hiányzik, hiszen az adta meg azt az érzést, hogy élek és energikus vagyok" - meséle a Blikknek Trokán Péter.