Nehéz időszakot tudhat maga mögött Nádai Anikó, aki édesanyja elvesztése után még a gyilkos kórral, a rákkal is megküzdött.

Nádai Anikó számára nem volt könnyű az elmúlt év, hiszen elvesztette az édesanyját, aki daganattal küzdött, és fél évre rá a saját orvosa hasonlóan rossz hírekkel szolgált.

"Az éves méhnyakrákszűrés után derült ki, hogy azonnal műteni kell. Semmi előzménye nem volt annak, hogy daganatom lenne, így egyrészt nagyon meglepődtem, másrészt megijedtem. Szerencsére sikerült idejében felismerni a dolgot, a rákot megelőző állapotban voltam, de már a súlyos fázisában." – meséli a műsorvezető a holnap megjelenő HOT! magazinban, hozzátéve, hogy nem hagyhatta el magát, hiszen otthon várta az óvodás kisfia, Patrik.

„Miután megkaptam a hírt, időm sem volt töprengeni. Összeszedtem magam, és csináltam, amit az orvosok mondtak. Néhány nappal később már műtöttek is. A fiam nagy segítség volt számomra, erőt adott nekem" – emlékszik a nehéz időszakra Anikó, aki arról is mesél a lapban, hogy mikor könnyebbülhetett meg végre, illetve arról is beszámol, hogy mit javasol nőtársainak!