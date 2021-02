Miért fontos a vas?

A test működéséhez nélkülözhetetlen nyomelem a vas. Fontos szerepet játszik a vérképzésben, biztosítja az izmok oxigénellátását, hozzájárul a sejtek energiatermelő folyamataihoz és az idegrendszer normális működéséhez. A vashiány gyakori probléma a nőknél a menstruáció miatt, illetve terhesség alatt, ám nem egyszerű felismerni, mert a tünetek nem specifikusak.

Ha sápadtság, fáradékonyság, levertség, fejfájás, szédülés, hajhullás jelentkezik, a tünetek általánossága miatt kevesen gondolnak a vashiányra. Pedig ha nem történik meg időben a vaspótlás, akkor idővel vashiányos vérszegénység alakulhat ki: ekkor a szervezet már nem rendelkezik elegendő vörösvértesttel. Az előbb említett tünetek mellett ilyenkor már afták és gyulladások jelenthetnek meg a nyelven és a szájüregben, szapora szívdobogásunk lehet, olyan furcsa dolgokat kívánhatunk meg, mint a jég, a keményítő vagy a homok, és nyugtalan láb szindróma is jelentkezhet. A vashiányos vérszegénység súlyos betegség, és ha nem kezelik, a szervezet összeomlik.

A vas pótlása

Normál esetben az elfogyasztott ételekkel elegendő vashoz jut az emberi test. Az élelmiszerekben a vas eltérő formákban van jelen, melyek különböző hatásfokkal szívódnak fel. A szervezet számára a legkönnyebben az állati eredetű, húsból vagy vérből származó vas hasznosítható, a növényi eredetűből csak kevés szívódik fel. Aki vegetáriánus vagy vegán étrendet folytat, annak mindenképpen vaspótlásra van szüksége. A vas felszívódását nagyban segíti a megfelelő C-vitamin-bevitel.

Ezek az ételek nagy mennyiségű, könnyen felszívódó vasat tartalmaznak:

- vörös húsok és belsőségek, mint például a máj és a velő

- halak és a tenger gyümölcsei

- a búzacsíra, a bab, a lencse, a borsó és a tökfélék

Vashiányos állapothoz vezethet a terhesség és a szoptatás is. A kismamák vasszükséglete jelentősen megnövekszik, amit pusztán a táplálkozással már képtelenség biztosítani, ezért a vasat mindenképpen pótolni kell. A vashiányos állapot ugyanis az édesanya és a magzat egészségét is veszélyezteti. Károsan hat a baba idegrendszeri fejlődésére és a koraszülés rizikója is megnő. A vaspótlást a terhesség után, a szoptatási időszak alatt is érdemes folytatni.

A vashiányt szájon át szedhető vastablettával tudjuk megelőzni, amely a már kialakult vashiányra is megoldást jelent. A szervezet kiürült vasraktárainak feltöltése azonban időigényes, hosszú hónapokig is eltarthat.

Mennyi a szervezet vasszükséglete?