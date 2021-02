Orosz Bernadettnek még jópár beavatkozásra szüksége lesz, hogy teljesen rendbejöjjön. Ez rengeteg fájdalommal és költséggel jár, ami lelkileg is nagyon megterheli. Nem elég, hogy az arca is eldeformálódott, a látása is romlott és a hallása is sérült a brutális bántalmazás következtében - nyilatkozta a Mokkának az édesanya.

„Jelenleg jobb oldalt nem funkcionál az arcom, mosolyogni sem tudok. Hiába nem kék már az arcom, ha hozzáérek, akkor fáj és a fejbőröm is" - mondta Bernadett.

A többgyerekes édesanya a támadás óta a bántalmazott nők élharcosává vált. Azért küzd, hogy mások ne járjanak így és hogy az emberek megértsék az áldozatokat is.

A videó itt tekinthető meg.