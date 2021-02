Kedd délelőtt kapta meg Balázs Klári az első koronavírus elleni védőoltását, ami nagy örömmel és megkönnyebbüléssel töltötte el. Már alig várja, hogy újra koncertezhessenek férjével, Korda Györggyel. Persze az óvintézkedéseket be fogja tartani, ahogy eddig is tette.

"Nem az oltástól kell félni, hanem a vírustól! Biztos vagyok benne, hogy ha már meglesz a védettségem, utána is maszkot fogok hordani. A keleti kultúrákban ez teljesen elfogadott, megvéd a rossz levegő és az egyéb vírusok ellen is" - nyilatkozta az énekesnő a Borsnak a Szent János kórházból kilépve.

Klárit természetesen Korda Gyuri bácsi is elkísérte, aki már szintén megkapta az első oltását. Az énekes eddig nem nagyon merte puszilgatni Klárikát, de mivel most már ő is megkapta az első vakcinát, ennek hivatalosan is vége.