A fejlett országokban a lakosság mintegy harminc százaléka találkozik életének legalább egy időszakában alvásproblémával, az alváshiány okozta életminőség-romlással. Számos kutatás igazolja, hogy a kevés, illetve rossz minőségű alvás nem csak fáradtá, de kedvetlenné és kevésbé motiválttá teszi az embert, sőt, ingerlékenyebbek is lehetünk, és a krónikus betegségek kialakulásának is jobban ki vagyunk téve.

A kialvatlanság rontja az életminőséget

A Health Psychology tudományos szaklapban 2020-ban arról publikáltak, hogy a kialvatlanság hatására eltűnhetnek az örömök a mindennapjainkból. Már az éjszakai alvás időtartamának kisebb ingadozásai is súlyos következményekkel járhatnak arra vonatkozólag, hogy az emberek hogyan reagálnak másnap a mindennapi élet eseményeire. Arra jutottak, hogy ha keveset alszunk, az örömforrásokat sem éljük meg annyira jól, de a tudósok szerint szerencsére a hatás a másik irányba is működik, tehát ha valaki eleget alszik, akkor egyfajta védelmet kap a stresszel szemben és a szemlélete is pozitívabbá válhat.

Az alvásszakértők szerint az alváshiány mind a szellemi és a testi egészségünkre is negatív hatással van, és arra is fény derült, hogy az alváshiányos emberek hasonló reakciókat mutatnak, mint amikor ittasak.

Na, de hogyan javíthatjuk alvásminőségünket?

Ha nincs különösebb egészségügyi problémád, akkor az életmódoddal nagyban befolyásolhatosd az alvásminőségedet. A függőséget okozó altatók és nyugtatók helyett inkább mozogj eleget, és lefekvés előtt már ne egyél és alkoholt se igyál, ez utóbbi különösen megzavarja az alvási ciklusodat. Hatékony lehet az is, ha az okostelefont már nem visszük be az ágyba, helyette inkább a könyvet választjuk. Ha pedig elálmosodtunk, kapcsoljuk le a villanyt és a televíziót is, mert ugye azt nem is kell mondanunk, hogy a jó alvás elengedhetetlen feltétele a csönd és a sötétség.

Felmérések szerint a koronavírus-járvány az emberek többségének az alvására is rossz hatással van. Ennek okai a feszültség, a létbizonytalanság, a vírustól való félelem lehetnek, de az is befolyásolhatja, hogy sok, kedves időtöltésünkről, mint például az edzőtermi sport is le kellett mondanunk.

A kevés alvás súlynövekedéshez vezethet

Egyre többet lehet hallani, olvasni arról, hogy a nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás hozzájárulhat a túlsúly kialakulásához. A túlsúly és az alvás összefüggéseit az elmúlt évtizedben sok kutatás igyekezett megvilágítani, és szinte minden esetben arra jutottak, hogy a két tényező oda-vissza hat egymásra. Tehát, aki keveset és rosszul alszik, könnyebben túlsúlyos lesz, azonban az is igaz, hogy a túlsúlyosak, kiváltképp az elhízottak pedig rosszabbul alszanak.

Az alváshiány megnöveli az éhségérzetért felelős grelin hormon szintjét, a jóllakottságot jelző leptin szintjét pedig csökkenti. Tudni kell, hogy éjszaka a leptin szintje megemelkedik, ezért általában és egészséges esetben éjszaka nem ébredünk fel arra, hogy éhesek vagyunk. Ha keveset alszunk, akkor az említett hormonok egyensúlya felborul, és evés után nem sokkal ismét éhesnek érezzük magunkat és így egy csomó felelsleges kalóriát veszünk magunkhoz. Egy felmérés szerint legalább öt százalékkal csökken a zsírégetés, ha keveset vagy nem alszunk.

Nem szabad elbagatellizálni az alvási apnoét

Az alvási apnoé légzéskimaradással járó, megzavart alvás, ami életveszélyes állapot kialakulásához is vezethet, azért, ha ebben szenvedünk, forduljunk szakemberhez. A kutatások szerint minél súlyosabb az alvási apnoé, annál nagyobb az esély a súlygyarapodásra, ugyanis valójában soha nem pihenjük ki magunkat, így a hormonszintünk felborulása állandósodik. Ugyanakkor az is igaz, hogy az alvási apnoé a túlsúlyosok körében gyakoribb, így megfelelő diétával az alvásunk minőségén is javíthatunk.