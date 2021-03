Hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat és több terhet, feladatot a vállunkra venni, mint amennyit valójában elbírunk. Ezt még fokozhatja az is, ha olyan munkát végzünk vagy olyan helyen dolgozunk, ahol igazából nem érezzük jól magunkat és több rosszat, mint jót tudunk belőle meríteni. Ehhez jönnek még a magánéleti problémák is, amelyek egyvelege könnyen vezethet túlhajszoltsághoz, amit sokan nem vesznek észre időben. Pedig a mentális és fizikális egészségünk érdekében érdemes odafigyelni és időben reagálni testünk jelzéseire.

Akinek nincs egyensúlyban a szakmai és a magánélete, sokat dolgozik, heti több alkalommal túlórázik, nagy felelősséggel, fokozott stresszel, feszültséggel járó munkát végez, annak a szervezete rövid időn belül jelzi, hogy nem bírja tovább a megterhelést. Ezekre a jelekre érdemes odafigyelni.

Most megmutatjuk, melyek lehetnek ezek.

AlvászavarGyakori tünet lehet azoknál, akik sokat dolgoznak és kevés alkalmat szánnak arra, hogy kikapcsoljanak és pihenjenek az, hogy a folytonos fáradtság ellenére sem képesek mélyen és jól aludni. Egész éjszaka forgolódnak az ágyban és képtelenek kikapcsolni a munkahelyi és egyéb feladatokat és gondokat. Mikor felkelnek, még fáradtabbnak és enerváltabbnak érzik magukat, mint amikor lefeküdtek és hosszú távon képtelenek kialudni magukat. Ez később a koncentráció és az energiaszint csökkenéséhez vezethet, aminek hatására a napi teendőket is nehezebben vagy egyáltalán nem tudják ellátni.

KimerültségAki kimerült, az a napi fáradtsághoz képest jóval fáradtabbnak, enerváltabbnak érzi magát. Egyes esetekben a fáradtságot kísérheti fejfájás, tompa izomfájdalom, esetleg fizikai gyengeség, hőemelkedés, légúti fertőzés vagy akár koordinációs zavarok is.

Emésztési zavarokA sok stressz gyakran vezethet gyomorfájdalmakhoz, amelyek hosszú távú jelenléte emésztési zavarokat idézhet elő. Aki nem csökkenti a stresszt az életében, az akár olyan betegségekkel is szembetalálhatja magát, mint az irritábilis bélszindróma, a reflux vagy a gyomorfekély. Ezek akár székletürítési problémákkal együtt is jelentkezhetnek.

FejfájásA túlhajszoltság egyik leggyakoribb következménye a fejfájás, ami leginkább azért alakul ki, mert a fokozott a stressz, az előttünk tornyosuló feladatok egy általános görcsöt okoznak a szervezetben. Sokaknál a fejfájás mellett a szemfáradtság vagy nyaki fájdalom is jelentkezhet, ami akár a napi feladatok elvégzésében is akadályt tud jelenteni. Ha valaki figyelmen kívül hagyja a gyakori fejfájást és nem figyel a teste jelzéseire, akkor hosszútávon akár migrén is jelentkezhet.

IngerlékenységMinél nagyobb súly, teher nehezedik a vállunkra, annál nehezebben tudunk kikapcsolni és leengedni egy nehéz nap után vagy egy hosszú hét végén. Ennek gyakori következménye lehet az, hogy saját magunkkal és családtagjainkkal, szeretteinkkel szemben is türelmetlenné válunk és erőteljesebben, ingerlékenyebben reagálunk a körülöttünk zajló történésekre. Ebben az esetben érdemes kis időt magunkra szánni és olyan dologgal tölteni az időnket, amelyek valójában kikapcsolnak és feltöltenek minket.