A Johnson & Johnson vakcinából Magyarország 4 360 000 adagot kötött le, mely ugyanennyi ember immunizálására elegendő. A vakcina az eddigi eredmények szerint 90%-os védettséget nyújt. Dr. Rusvai Miklós víruskutató szerint az amerikai cég vakcinája ugyanolyan vektorvakcina, mint az angol és az orosz.

Attól mert egy dózisban is felvehető, semmi újat nem tud az eddigi vektorvakcinákkal szemben, ugyanis kezdik pedzegetni, hogy a Szputnyik V és az Astrazeneca vakcinákkal is magas hatékonyságot lehet elérni egyetlen dózis beoltásával is" - nyilatkozta a szakember a Borsnak.

Rusvai Miklós kiemelte, hogy a Johnson & Johnson vakcina ugyanazzal az elvvel működik, egyszerűen arról van szó, hogy ez a cég be merte vállalni azt, hogy egy dózisban szabja meg a vakcina adagját.

A vektorvakcinák hátránya, hogy akit egyszer ilyennel immunizáltak, az a későbbiekben már sokkal kisebb hatékonysággal számolhat egy ugyanezzel a vakcinával történt ismétlő oltás esetén, hiszen a szervezet magára az adenovírusra is immunis lesz, így a vakcina újabb beadásakor semlegesíti a vektorvírust, és nem kezd el ellenanyagot termelni a tüskefehérje ellen, mert az nem, vagy csak kisebb mértékben termelődik. Nekik ismétlő oltásnak más típusú oltást javaslok" – részletezte a virológus.

Rusvai Miklós pont ezért inkább a Pfizer-BioNTech és a Moderna mRNS vakcinák mellett a kínai inaktivált vírust tartalmazó vakcinát választaná a vektorvakcinákkal szemben. A legtöbb immunológus szerint ugyanis a mutánsokkal szemben a legmagasabb védelmet a kínai Sinopharm vakcina adhatja.