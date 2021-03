Egy amerikai tanulmány szerint napi 500 ember halhat bele a koronavírusba Magyarországon március vége táján és júliusra 40 ezernél is több magyar áldozatot szedhet a Covid.

A Bill Gates alapítványa által támogatott Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) járványmodellező szakemberei az elkövetkező pár hétben egyre többen halnak majd meg koronavírusban: április elején akár naponta 520-an is, s akkor tetőzik majd a járvány. Júniusra 40 ezer magyar halálára számítanak - írta meg a Blikk.

A szervezet októberben sötétebb előrejelzést adott a hivatalos adatokhoz képest, de akkor szerencsére tévedtek. Az év végéig 12500 halottat jósoltak, amely számot végül egy hónnappal később értük el, iilletve nem november 19-én, hanem december 4-én tetőzött a járvány második hulláma.

Rusvai Miklós virológus szerint azonban a friss amerikai előrejelzés téves, ugyanis nem veszi figyelembe a védelmi intézkedéseket és az immunis emberek számát. A szakember nagyon bízik abban, hogy az oltási kampánnyal és a hétfőtől érvényes szigorításokkal megfékezhető lesz a harmadik hullám. Rusvai Miklós március utolsó hetére várja a járvány tetőzését, azt követően szerinte már az oltásoknak és a szigorításoknak köszönhetően csökkeni fog a betegek és a halálos áldozatok száma - adta hírül a szeretlekmagyarország.hu.