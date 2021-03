A kormány döntése értelmében hétfőn életbe léptek a március 22-ig tartó szigorított védelmi intézkedések, amelyeket a koronavírus-járvány harmadik hullámában a fertőzésszámok csökkentése érdekében hozott meg a kabinet. A nőnapra tekintettel a virágboltok hétfőn még nyitva maradhatnak, de utána nekik is be kell zárniuk.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) múlt pénteki közlése szerint a kormány abban a reményben döntött a két hét szigorításról, hogy húsvétkor újra lehessen indítani az életet.



A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint az üzleteket be kell zárni. Kivételt jelentenek ez alól az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piac és a termelői piac.

Emellett minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi, szociális, pénzügyi, postai, járműszervíz-szolgáltatásokat.

Az óvodák és az általános iskolák április 7-ig, a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki, a digitális oktatás tartalmi feltételeit az érintett miniszterek határozzák meg. (Az önkormányzatok kérésére a kormány hétfőtől is biztosítja az óvodákban és az iskolákban a gyermekfelügyeletet.)

Az alacsony fertőzési számokra tekintettel a bölcsődék nem zárnak be. A középiskolákban és a felsőoktatásban továbbra is marad a digitális oktatás.

Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad este 8 óra és reggel 5 óra között. Ez alól csak az igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni.



A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező.

A másik embertől lehetőség szerint legalább másfél méter védőtávolságot kell tartani.

A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, otthoni munkavégzést javasolnak. Az államigazgatásban otthoni munkavégzés rendelhető el, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.

A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság. Megengedettek az igazolt sportolók edzései, de a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetségesek.

A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.

Szigorítják továbbá a határátlépést, de a tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzák.

A bértámogatást és az adókedvezményeket kiterjesztik azokra a szektorokra, amelyeknek be kell zárniuk.