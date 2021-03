Két nemzetközileg elismert szegedi kutató – dr. Horváth Péter informatikus és dr. Kintses Bálint biológus a koronavírus hatásairól beszélgettek a szakemberekkel. Szlávik János kiemelte, hogy a harmadik hullám súlyosabb, mint az eddigiek és emiatt egyre nő a fiatal betegek száma is. A szakember szerint az elkövetkező 3-4 hét nagyon nehéz lesz, mivel nagyon gyorsan telítődnek a kórházak - írja a Blikk.

Szlávik János továbbá arról is beszélt, hogy lelkileg és mentálisan is nagyon megviseli az embereket ez a vészterhes időszak. A bezártság okozhatja az öngyilkosságok számának növekedését, de a kórházban fekvő betegek is szenvednek a magánytól. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az egészségügyi dolgozók sem kivételek ebben, őket is megviseli pszichésen a régóta fennálló helyzet.

Purebl György pszichiáter szerint nagyon fontos lenne most az embereket pszichésen is segíteni, mivel nem meglepő módon a depresszió gyakorisága megháromszorozódott, a szorongásos zavaroké pedig megduplázódott. Nagyon sokan megélik a magányt, a gyászt, a bizonytalanságot és a kétségbeesést, amely depresszióhoz vezethet. Szerinte az egészséges táplálkozás és a mozgás mindenképpen segít pszichésen egészséges maradni, illetve az, ha az ember feltesz magának 4 célzott kérdést, amikor fél, s a válaszok alapján el tudja dönteni, hogy jogos-e a félelme.