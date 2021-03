Az AstraZeneca gyártója egy széleskőrű tesztet végeztek el az Egyesült Államokban, amelynek eredményeit ma közzé is tették.

A gyártó arról számolt be, hogy az oltóanyaga 100 százalékban képes volt megakadályozni, hogy a beoltottaknál súlyos vagy életveszélyes tünetek alakuljanak ki, esetleg kórházba kerüljenek. Az elvégzett teszt azt is megmutatta, hogy az AstraZeneca oltóanyaga minden korcsoportban, így az időseknél is hatékony.

A gyógyszergyártó kiemeli, hogy független bizottság külön vizsgálta, hogy az oltóanyag növeli-e a vérrögképződés kockázatát és az igen ritka, főként fiatalabb nőknél előforduló agyi vénás sinustrombózis (CVST) veszélyét, és 21 583 résztvevő bevonásával megállapították, hogy legalább egy adag vakcina beadását követően nem találtak megemelkedett kockázatot, CVST pedig egyáltalán nem fordult elő - írja a Bors.