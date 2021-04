Tervbe van véve, hogy a gyermekeket is beoltsuk koronavírus elleni vakcinával, már zajlanak az ezzel kapcsolatos vizsgálatok. De vajon miért fontos, hogy a legkisebbek is kapjanak oltást?

Már a kismamák is kaphatják a koronavírus elleni vakcinát a 12. héttől, most pedig azon dolgozik a világ, hogy a 18 éven aluli korosztály is megkaphassa az oltást. Duda Ernő, a szegedi egyetem immunológus és genetikus professzora szerint a Pfizer áll a legközelebb ahhoz, hogy zöld utat kapjon.

"Amikor megkezdték a vakcinák kifejlesztését, a járvány elején úgy tűnt, a gyerekekre nem veszélyes ez a vírus. Azóta kiderült, hogy gyerekeknél a koronavírus egy úgynevezett sokszervi érgyulladást okozhat."

De nemcsak ezért vált fontossá a beoltásuk, hanem azért is, mert tünetmentes vírushordozók lehetnek" - kezdte a szakember, aki azt is elmondta, hogy a gyermekek tesztelése sokkal összetebb folyamat, ezért több időt vehet igénybe, mint felnőttek esetében - írja a Ripost7.