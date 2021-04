Úgy látszik, ennek már soha nem lesz vége. A brit, a brazil és a dél-afrikai mutáció után megjelent az indiai dupla mutáns vírus. Dupla mutáns, mivel a vírus jól ismert tüskéi két helyen is módosultak, ezáltal nem csak könnyebben terjed, de ellenállóbb is az eddigi védőoltásokkal szemben.

Valóban terjed az új, indiai „kettős mutáns", amelyet azért neveznek így mert két korábbi, már ismert mutáns tüskefehérjéjének változásai ennél a törzsnél egyszerre jelentek meg" – erősítette meg a Blikknek dr. Rusvai Miklós virológus.

Maria Van Kerkhove, a WHO vezető epidemiológusa is „aggasztónak" nevezte a dupla mutáns megjelenését, leginkább azért, mert a két, egyenként is veszélyes mutáció most egyetlen vírusban egyesíti az erejét.

Az indiai variáns két új mutáció közül az egyik a jelek szerint fertőzőbbé tudja tenni a vírust, a másik pedig képes lehet arra, hogy áttörje a már beoltott, avagy a fertőzésből felépült emberek szervezetének védelmét" – nyilatkozta a szakember.

Izraelben már vizsgálják az indiai mutáns hatását és az előzetes eredmények szerint a Pfizer vakcina hatásos a mutáns ellen, de a megszokottnál kevésbé. Az indiai variáns már minden földrészre eljutott, így idő kérdése, hogy mikor jelenik meg hazánkban is.

Ha bármilyen tünetet észlel magán, használja Tünetkereső webalkalmazásunkat, mely segítségével megtudhatja, hogy milyen betegségre, egészségügyi problémára utalhatnak panaszai.