Wolt Kati a közösségi oldalán jelentette be, hogy ő is megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

"Az oltás életet ment! Igen, én is oltáspárti vagyok és az első AstraZeneca oltást már meg is kaptam. Nem lett három fülem, viszont sokkal nyugodtabb vagyok és reménykedő! Tudom, hogy egy ilyen poszt beindítja a hideget-meleget ontó kommenteket, de én nagyon kedvelem a normálisan kinyilvánított gondolatokat;-) Hajrá! Szóval mit nem adtunk volna egy éve azért, hogy 2021 tavaszán már biztonsággal oltakozhatunk. Én nagyon szeretném már visszakapni a régi életünket, a koncerteket, az öleléseket, a közelséget, és ez most nagyon sokban függ tőlünk!" - írta az énekesnő.