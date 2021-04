Gulyás Gergely elárulta a Kormányinfón, hogy mire számítsanak azok, akik kisebb műtétre várakoznak.

A szűrővizsgálatok mától mindenki számára elérhetőek, és az egynapos sebészeti ellátások május 3-tól indulhatnak újra"

- válaszolta a miniszter az egyik kérdésre.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy holnap akár meglehet a 4 millió beoltott és nyitnak az éttermek, szállodák és eddig bezárt szabadidő-létesítmények. Aki eddig nem tette, annak érdemes most regisztrálnia, mivel hamar hozzá lehet most jutni az oltáshoz és ezzel együtt a védettségi igazolványhoz.