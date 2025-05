Bizalmas, egészségügyi titkot teregetett ki Károly királyról Harry: ismét túl messzire ment

Harry herceg Kaliforniából nyilatkozott a BBC Newsnak, miután a brit fellebbviteli bíróság elutasította keresetét. Azért fordult bírósághoz, mert megvonták tőle és családjától a biztonsági védelmet, amikor az Egyesült Királyságban tartózkodnak. A herceg szerint a döntés hátterében „intézményes összeesküvés” áll. A beszélgetés során apját, Károlyt is megemlítette, ami ismét nem segített abban, hogy kibéküljenek.

Harry herceg békülne

Forrás: POOL

Diana és Károly király fia eddig nem hallott titkokat árult el például a király betegségről is, amit nem kellett volna. Jennie Bond királyi szakértő szerint a herceg most átlépett egy határt, amire hamarosan neki is rá kell jönnie, ahogy arra is, hogy csak egyre messzebb kerüljön attól, hogy apjával és a királyi család többi tagjával kibéküljön. Harry herceg arról is beszélt, hogy nagyon sajnálja, hogy nem viheti az Egyesült Királyságba a családját, de így, hogy nem kapnak védelmet, nem teheti ki őket veszélynek. „Az élet értékes. Nem tudni, apámnak mennyi ideje van hátra” – árulta el Harry herceg a BBC-nek, ami Bond szerint érzékeny adatnak számít. Azzal ugyanis, amit III. Károlyról mondott, olyan magántitkot teregetett ki, ami nyilvánvalóan bizalmas információ volt.