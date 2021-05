A Magyar Orvosi Kamara mindenkit arra buzdít, hogy minél előbb regisztráljon és oltassa be magát, ugyanis csak akkor térhetünk vissza a régi, normális életünkhöz, ha elérjük a nyájimmunitást.

Az országba érkező vakcinakészletek révén múlt héten Magyarországon is elindult a tömeges oltás - hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében a Magyar Orvosi Kamara. A vakcinainfo.gov.hu oldalon most már bárki foglalhat időpontot magának, aki előzetesen már regisztrált, de még nem hívta be a háziorvosa oltásra. A foglaláshoz TAJ-számot és születési dátumot kell megadni - írja a HáziPatika.com.

Fontos megérteni: csak akkor akadályozhatjuk meg a további áldozatokat, és térhetünk vissza a régi, szabad életünkhöz, ha mielőbb elérjük a nyájimmunitást - ehhez a lakosság 70 százalékos beoltottsága szükséges. Ez mindannyiunk közös érdeke" - emelte ki a MOK.

A MOK arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyarországon elérhető összes COVID-19 elleni vakcina biztonságos és hatékony, beleértve a kínai Sinopharm oltóanyagát is.