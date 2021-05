A koronavírus nem csak a megfertőződés utáni napokban, esetleg hetekben képes tüneteket produkálni, hanem a gyógyulás után is. Dr. Anthony Fauci virológus egy új tanulmányban összeszedte azokat a legjellemzőbb tüneteket, amik az elhúzódó koronavírus jelenlétéről árulkodnak. Ezek az alábbiak:

Fáradtság

A covid jellemző tünete a krónikus fáradtság, azonban nem csak a betegség tetőzése alatt képes leterhelni a szervezetet, hanem hosszabb távon is megmaradhat a fáradtságérzet.

Izomfájdalom

Az izomfájdalom szintén a koronavírus egyik jellemző tünete, ami képes hónapokon keresztül kínozni azokat is, akik átestek a betegségen.

Ingadozó testhőmérséklet

A koronavírustól szenvedő betegek közül többen is ingadozó testhőmérsékletről számoltak be, a rossz hír csak az, hogy a jelenség összefügghet egy idegrendszeri zavarral, ami hatással lehet a belekre, a szívre, a verejtékmirigyekre, a pupillákra és az erekre is.

"Ködös agy"

A „ködös agy" következtében a betegnek nehezére esik a koncentráció, és gyakorlatilag agyi kimerültség jelentkezik.

Neurológiai tünetek

Az elhúzódó covid az idegrendszerre is hatással van, ezért a tünetek közé sorolandó a fejfájás, zsibbadás, valamint a szaglás-és ízlelésvesztés is.

A szakember arra figyelmeztet, hogy az elhúzódó koronavírus nem játék, hanem egy betegség, amit komolyan kell venni, és súlyos panaszok esetén a szővődmények elkerülése érdekében orvoshoz kell fordulni -írja a Bors.

