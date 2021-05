Egy kéréssel fordulok hozzátok!Édesanyámnak leállt a csontvelő működése, és a szervezete nem termeli a vér alkotóelemeit. A kezeléséhez szüksége van vérre. Irányított véradáson belül tudtok vért adni neki, a fényképen látható adatok kellenek hozzá.Ha tudtok, segítsetek és osszátok meg, hogy minnél több emberhez eljusson.Köszönöm szépen! - írta oldalán Ripli Zsuzsanna, aki a Blikknek mesélt a mostani nehéz helyzetről.

"Nehéz helyzet ez, hiszen tavaly decemberben vesztettem el a nagymamám, anyu édesanyját egy hosszan tartó betegség után, most meg anyunál jött ez a helyzet, nem egyszerű. Leállt a csontvelő, nem termel elég fehér- és vörösvérsejtet, trombocitákat sem, ez utóbbi miatt például egy kisebb sérülés, egy vágás is nagy bajt okozhat, mert nem alvad a vére. Most minden betegségtől óvni kell, még a legkisebb gombás fertőzéstől is, ezért egy steril szobában van" – árulta el a színésznő.

Ripli Zsuzsi édesanyja jelenleg kórházban van, szerettei nem is látogathatják.

"A steril szoba és a Covid-helyzet miatt nem lehet látogatni, de folyamatosan beszélünk, sőt videócsetelünk. Az orvosai is nagyon készségesek, állandóan el lehet őket érni és anyuval is mindig megosztjuk a híreket, most például azt, hogy mennyien jelentkeznek az irányított véradás felhívásra.

Anyukámnak nagyon ritka vércsoportja van, A RH negatív, így igazából csak ezzel a felhívással tudjuk megszerezni azt a vért, amelyre a kezeléséhez és ezzel a gyógyulásához szükség van. Én sajnos A RH pozitív vagyok, így neki nem adhatok vért, de látom, mennyien teszik, a barátaink, a családtagok, sőt ismeretlenek is sorra küldték az üzeneteket, hogy vagy mennek vért adni vagy osztják meg a felhívást. Otthon, Szigetváron is lesz jövő pénteken egy szervezett véradás, de országosan is lehet segíteni. És nagyon kérem, hogy tegyék is meg, mert ezzel tud csak anyukám meggyógyulni."