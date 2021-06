A Covid-19 elleni vakcinák között elsőként engedélyezett, és 2020. decembere óta Magyarországon is használt Pfizer vakcina hatékonysága klinikai vizsgálatokban igazolt. A vakcina hatékonysága 16 év fölötti személyeknél a hivatalos adatok alapján 94,6 %. Nem csak a fiatalok körében, de a 70 év fölötti korosztálynál is hatásos védelmet kínál a Pfizer vakcina, ez esetben a hatékonyság 92%-nak adódik. Cukorbetegeknél, vesebetegeknél, szívbetegeknél is hatásosan védi ki a koronavírus okozta megbetegedést a Pfizer oltóanyaga, és már egyetlen dózis is védelmet nyújt.

A Pfizer oltásából két dózis felvétele szükséges ahhoz, hogy a hivatalosan közölt mértékű védelem kialakuljon, a két oltás felvétele közötti időtartam pedig az alkalmazási előírás alapján három hét, vagy maximum 35 nap. Az első oltás felvételét követő 2 hét eltelte után egyébként már kialakulóban van a védelem, ami az USA-beli járványügyi hatósága szerint körülbelül 80 %-os hatékonysággal képes megvédeni a megbetegedéstől.

Arra vonatkozóan jelenleg nem áll rendelkezésre pontos információ, hogy meddig tart a felvett oltások hatása. Jelenleg 7 hónapnál járunk tapasztalati téren, és eddig hatásosnak mutatkozik a vakcina, de a fejlesztők és szakértők közül többen úgy gondolják, hogy egy-másfél év múlva „emlékeztető" oltásokra lesz szükség.

Azt illetően, hogy ez a 3. oltás mRNS-alapú, vektor-alapú, netán elölt vírusos technológián nyugvó legyen, megoszlanak a vélemények. Azok, akiket a Pfizer vakcinájával oltottak, a mutánsokkal szemben is védettek, a második dózis beadása után az indiai variánssal szemben 88 százalékos hatékonyságúa védelem -írja az egészségkalauz.