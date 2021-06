Egyelőre nincs biztos információ arról, hogy meddig adnak védettséget a koronavírus ellen az oltások. Ám úgy néz ki, Szerbiában minden beoltott állampolgár kap egy harmadik adagot is. Ezt az epidemiológusok és az immunológusok is szükségesnek látják - írja a Szabad Magyar Szó.

„Mindegy, hogy melyik gyártó védőoltását vettük fel, szükséges lesz egy harmadik, emlékeztető dózisra is" – mondta el Branislav Tiodorović epidemiológus.

Ezt a második adagot követően 6, 8 vagy 12 hónapra rá kaphatják meg az emberek.

„Hasonló az eset, mint az influenzával. Az ellen is első körben fel kell venni a védőoltás mindkét adagját, majd évente egy emlékeztető vakcinára van szükség"– mondta a szakértő, aki arról is beszélt, nem szükséges senkinek megnézetnie, mennyi antitest van a szervezetében, a harmadik dózis ettől függetlenül is mindenkinek javasolt.

Arra is figyelmeztetett, hiába lassul le a járvány terjedése, óvatosnak kell lennünk, hiszen ősszel várhatóan megint felerősödik.