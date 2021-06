"Egy nagyon csúnya kétoldalú tüdőgyulladással vittek kórházba, szerencsére nem kerültem lélegeztetőgépre, de kaptam oxigént, meg Remdesivirt. Azóta rengeteg mellékzöngéje volt a testemben a koronavírusnak, poszt-Covid tüneteim is voltak, ami befolyásolta a munkámat is. Most már szerencsére túl vagyok rajta, mert beoltottak. A vakcina fantasztikus hatással volt rám, kivitt belőlem rendesen, de most érzem, hogy nagyon kell az a második szúrás is. A leginkább a tüdőmön érzem, hogy bizony az jót fog tenni, ha még egy emlékeztető oltást kap a testem és az immunrendszerem"

– mesélte a Metropolnak Rost Andrea.