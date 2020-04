Két válás után ismét beköszöntött a szerelem az operaénekesnő életébe. Azt mondja, még sohasem volt ennyire kiegyensúlyozott és boldog, mint most.

A kétgyermekes édesanya, elárulta a Best Magazinnak, hogy van egy férfi az életében. Zenész társra már nem vágyik, újdonsült szerelme orvos, de a zene így is a mindennapi életük része, főzés, vacsora vagy éppen borozgatás közben operát, jazzt és könnyűzenét hallgatnak. Andrea elárulta, most nagyon boldog és kiegyensúlyozott az élete. Szerinte egy párkapcsolatban a türelem a legfontosabb.

„Békén kell hagyni a férfit, nem szabad kutakodni a múltjában, a jelenben kell maradni, és a jövőt tervezni."

"Nem foglalkozom a múlttal, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy tavaly elköltöztem Budaörsről, a házamból, ahol 33 évig laktam. Solymárra, egy teljesen más környezetbe mentem, új fészket raktam" - mondja Andrea.

Az énekesnő sajnos most nem láthatja fiát, Mátét, mert Svájcban él, és nem tud hazajönni a járvány miatt. De lányával, a szintén operaénekes Eszterrel és párjával gyakran jönnek össze négyesben.