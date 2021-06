Nem is gondolnánk, de a fogaink egészségére is komoly hatással volt a járvány. Fogorvosok megerősítették, súlyos következményei vannak a pandémiának.

Sok mindenre kihat a pandémia, de talán nem is gondolnánk, hogy a fogaink is mennyire megsínylették az egész járványt. A fogorvosok most meglepő dolgokat tapasztaltak a pácienseiknél: nagyon rossz állapotban vannak az emberek fogai.

Ennek oka, hogy az utóbbi időben sokan elhanyagolták a fogaikat, félbe maradtak vagy teljesen elmaradtak kezelések, illetve egyesek bevallották, hogy néha elmulasztották a fogmosást is.

„Nagyon sok fog áldozatául is esett ennek a pandémiás helyzetnek" – mondta a Metropolnak dr. Radánovics-Nagy Dániel fogorvos.

Ráadásul egyre gyakoribbá vált a fogcsikorgatás, amit a stressz okoz, és amúgy is nagyon gyakori jelenség.

„Ez egyébként is egy népbetegség, de az elmúlt egy-másfél évben brutálisan megnőtt az ilyen eseteknek a száma. Szerintem ezt minden fogorvos meg tudja erősíteni" – folytatta a fogorvos.