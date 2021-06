Bár egyre csökken a fertőzöttek száma, azok számára továbbra is veszélyt jelent a koronavírus-járvány, akik nem oltatták be magukat.

Dr. Szlávik János a TV2 Mokka című műsorában beszélt arról, hogy azok továbbra is veszélyben vannak, akik nem oltatták be magukat. Bár elértük az 5 millió beoltottat, most érezni némi megtorpanást, ugyanis nehéz meggyőzni azokat, akik nem akarják beoltatni magukat. Pedig a mutánsok továbbra is veszélyt jelentenek számukra.

Az is veszélyes, ha valaki csak egy oltást adat be magának, ugyanis az első oltás csak rövid védettséget ad. A legtökéletesebb védettséget az adja, ha valaki átesett a víruson és utána kap egy oltást.

Dr. Szlávik János szerint fél - egy éven belül egy harmadik oltás is kelleni fog, bár erre még nincsenek tudományos adatok és bizonyítékok. Ami biztos, hogy újabb, mutánsok ellen is hatékony oltások fognak jönni.