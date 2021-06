Az eddigi legnagyobb ilyen kutatás eredményei szerint a fertőzést követően egy vagy több hónappal az emberek csaknem negyede fordult orvoshoz valamilyen új egészségi probléma miatt - írta a The New York Times című lap.

A tünetek és a tüneteket felmutatók személye is széles skálát ölelt fel. Az egészségi problémák minden korban felmerültek, gyerekeknél is. A leggyakoribb tünetek a fájdalom, a légzési nehézségek, a magas koleszterinszint, a rossz közérzet és fáradtság, valamint a magas vérnyomás voltak. Egyeseknél azonban jelentkeztek a bélrendszert érintő problémák, migrén, bőrproblémák, szívrendellenességek, alvási nehézségek, valamint a mentális egészséget érintő tünetek, például szorongás vagy depresszió is.

A fertőzöttség utáni egészségi problémák azokat sem kímélték, akik nem voltak súlyos betegek. Míg a kórházba került páciensek mintegy fele tapasztalt később problémákat, ugyanígy az enyhe tüneteket mutatók 27 százalékánál, a tünetmenteseknek pedig 19 százalékánál jelentkeztek új egészségi problémák.

Miután a tünetmentes betegeknek is lehetnek poszt-Covid tüneteik, elképzelhető, hogy bizonyos egészségi problémák valójában a koronavírus-fertőzés utóhatásai - véli Robin Gelburd, a kutatást végző FAIR Health nonprofit szervezet igazgatója.

A jelentés szerint több mint 454 ezer ember fordult orvoshoz a fertőzést követően legalább 30 nappal. "A kutatás rávilágít arra, hogy a koronavírus-fertőzés utáni hosszútávú tünetek szinte minden szervrendszert érinthetnek" - mondta Ziyad Al-Aly, a St. Louise-i veteránegészségügyi rendszer kutatási és fejlesztési osztályának vezetője. "Néhány ilyen tünet krónikus állapotot jelent, amely egy életen át tart és örökké nyomot hagy az egyének és családok életében" - tette hozzá.

Al-Aly áprilisban mutatott be egy nagy tanulmányt a Covid-19 elhúzódó tüneteiről. A legutolsó jelentés szerint a leggyakoribb probléma a fájdalom volt, elsősorban ideggyulladáshoz vagy idegekhez és izmokhoz köthető fájdalomérzet. Ezek a poszt-Covid tüneteket mutatók több mint egyötödénél jelentkeztek. Légzési nehézségeket a páciensek 3,5 százaléka tapasztalt.

A páciensek mintegy 3 százaléka olyan tünetekkel fordult orvoshoz, amelyek a rossz közérzet és fáradtság diagnosztikai kód alá tartoztak. Ez a kiterjedt kategória magába foglal olyan problémákat, mint az úgynevezett agyköd (brain fog) vagy a kimerültség, amelyek fizikai vagy mentális megerőltetés után rosszabbodhatnak - írja a The Times.

Az adatbázis csak olyan emberek adatait tartalmazza, akik magánegészségügyi biztosítással rendelkeznek. A kutatás nem hasonlítja össze a Covid-19-en átesett emberek adatait olyanokéval, akik nem fertőződtek meg, így nem vizsgálja, hogy ezek a tünetek gyakoribbak voltak-e a populáció átlagához képest. A kutatásban nem vették figyelembe súlyos vagy krónikus előzetes betegséggel élő - rákban, vese- vagy májbetegségben szenvedő vagy HIV-fertőzött - személyek adatait.

Forrás: MTI

