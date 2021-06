A BioNTech BNT111 vakcinát egy, már korábban is használt onkológiai szerrel, a Libtayoval együtt fogják 120 emberen tesztelni, és kiértékelni. - írja a Clinical Trials Arena.

A koronavírus elleni vakcinákban alkalmazott mRNS, azaz a vírus egy fehérjetöredékének szervezetbe juttatása más betegségek gyógyításában is új távlatok nyithat. Például a rákéban.

A jövőben szeretnénk kihasználni az immunrendszer erejét a rák és a fertőző betegségek ellen is. Bizonyítottuk az mRNS-vakcinákban rejlő lehetőségeket a koronavírussal szemben. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a rák is globális egészségügyi veszélyt jelent, talán még a jelenlegi világjárványnál is súlyosabbat - mondta a BioNTech társalapítója, Özlem Türeci.

A gyógyszergyártó cég bízik abban, hogy még több önkéntes résztvevőt fog találni a tesztelésekhez, és 5 éven belül véglegesíthetik a rák elleni vakcinájukat.