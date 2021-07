Gyötrelem volt minden menstruációm a kezdetektől fogva. Sosem tudtam kiszámolni, hogy mikor érkezik, ráadásul irgalmatlan görcsök gyötörtek. És ha ez még nem lenne elég, az első két napban a legnagyobb tampon és az éjszakai betét is sokszor kevésnek bizonyult. Ha ki kellett mozdulnom, sokszor a kettőt egyszerre vetettem be. Csak most, felnőttfejjel vált világossá számomra, hogy bizony cikluszavarom van, és nemhogy én, de egy applikáció sem tud már eligazodni a menstruációmon.

A cikluszavar egyértelmű tünetei között szerepel a 24 napnál gyakoribb vérzés, a 35 napnál ritkább havi vérzés, a köztes vagy pecsételő vérzés megjelenése, ha nagy mennyiségű vér távozik erős fájdalommal kísérve, vagy ha három hónapnál tovább kimarad a menstruáció. Mivel ebből több tünet is illett rám, egyértelmű lett számomra, hogy én is cikluszavarral küszködök. Mivel a nőgyógyászom a fizikális vizsgálattal mindent rendben talált, és nem diagnosztizáltak nálam sem PCOS-szindrómát, sem inzulinrezisztenciát, sem magas prolaktin-szintet, és pajzsmirigy-zavaraim sem voltak, máshol kellett keresnem a szenvedéseim okát.

A menstruációs ciklust számos hormon, köztük a prolaktin szabályozza. Túlzott termelésének következménye a menstruációs ciklus zavara, valamint a sok nő életét megkeserítő PMS-tünetek. A hormonháztartásunkat felboríthatja a túlzásba vitt sportolás vagy az extrém fogyókúra is. Mindkettő nagyon megviseli a szervezetünket, ezért az agyunk leállíthatja a peteéréshez szükséges hormonok termelését. Természetesen az sem jó, ha elhízunk, mert megnövekedhet a szervezet ösztrogén szintje, ami miatt elmaradhat a peteérés, illetve a menstruáció is hosszabb ideig tarthat vagy rendszertelenné válhat. A stressz is erőteljesen befolyásolja a menstruációs ciklust. Az utóbbi időben rengeteg volt a bizonytalanság, nagy terhet rótt a koronavírus-járvány mindenkire, a nőkre, az édesanyákra is. A stresszes helyzetek során a szervezetünkben stresszhormonok szabadulnak fel, melyek hatással vannak a prolaktin termeléséért felelős agyalapi mirigyre. Tartós stressz hatására a prolaktin-szint megemelkedik a szervezetben, ez pedig kialakíthatja a ciklusproblémákat, vagy a már meglévő tüneteket felerősítheti.

A cikluszavarra és az azzal járó kellemetlen tünetekre megoldást jelenthetnek a hormonmentes, gyógynövénykivonatokat tartalmazó, recept nélkül kapható készítmények. Ilyen hatóanyag például a barátcserje, amelyet már az ókorban és a középkorban is használtak a "női bajok" kezelésére. Számomra is ez hozta meg az enyhülést. A barátcserje segítséget nyújthat abban, hogy hormonmentesen rendeződhessen a ciklusunk, ám türelmesnek kell lenni, hatását legalább a prolaktin termeléséért felelős három hónapos használat után kezdi kifejteni.

