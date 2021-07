A skóciai születésű nő jelenleg harmadik stádiumú rákban szenved. Rachel Kennedy először tavaly érzékelt rendellenes vérzést. Rögtön felkereste orvosát, ám az akkor bevezetett korlátozások miatt csak később mehetett el a kivizsgálásokra. Először nemi úton jelentkező betegségre gondoltak.

Az orvosa pár nappal később rossz telefonon hagyott neki üzenetet, ami miatt most úgy néz ki, kezdenek kifutni az időből. Csak megkésve, öt hónappal később kapta meg a diagnózist, miszerint harmadik stádiumú méhnyakrákban szenved - írja a Mirror.

Az asszony kezelését januárban kezdték meg, idén februárban a vizsgálatok kimutatták: a tumor átterjedt a tüdejére is. Az asszony jelenleg kemoterápiás kezelés alatt áll, a szakértők szerint legfeljebb 12-17 hónapja lehet hátra. A családtagok teljesen kiborultak, és a rendszert kibáztatják amiatt, hogy Rachel állapota rosszabbodott. A család most kétségbeesett adománygyűjtésbe kezdett, hogy alternatív gyógymódokat próbáljanak ki. Eddig 23 millió forintnak megfelelő összeget sikerült összegyűjteni. Rachel a közösségi oldalán számol be betegségéről és a kezelésről.

