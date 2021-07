Megrázó napokon van túl Bódi Csabi. A népszerű énekes múlt pénteken egy fellépésre tartott, amikor egy szabálytalanul kanyarodó autó az ő kocsijába ütközött. Csabi több helyen elvágta a kezét, és még mindig mellkasi fájdalmai vannak. Több millió forint kár érte az énekest, de örülhet, hogy élve megúszta az ütközést. Ebben az évben már másodszor került életveszélyes helyzetbe a sztár, a koronavírus nagyon megviselte.



„Már négy nap telt el a baleset óta, de a tüsszögés még mindig fájdalommal jár, a felsőtestem több helyen is hasogat. Pihenni azonban nincs időm, hiszen az elmúlt egy év a koronavírus miatt teljesen felforgatta az életünket, és bizony a malacperselyből is hiányzik némi félretett pénz. Nem voltak koncertek, muszáj volt hozzányúlnunk a tartalékainkhoz, most viszont végre lehet pénzt keresni, és én ezt teszem. El kell tartanom a családomat, felelős vagyok a feleségemért és a gyermekeimért, így szó sem lehet arról, hogy otthon pihenjek munka helyett! Most az unokaöcsém kísér a koncertekre, miután a technikusom megsérült, de én vezetek, a kormányt nem engedem át másnak. Ez tudatos döntés, mert nem akartam, hogy a baleset után fóbiám alakuljon ki a vezetéstől" – nyilatkozta a Metropolnak Bódi Csabi, aki nem akar hallani a lábadozásról, akkor sem, ha az orvos azt javasolná.



Mint említette el kell tartania a családját, emiatt a múlt hétvégi koncertjeit sem mondta le a pénteki baleset után.



„Az ütközést követően azonnal a koncertre siettem. Talán ha mindez nem a koronavírus utáni időkben történik, lemondtam volna a fellépést a sokk miatt, de most úgy éreztem, nem hagyhatom cserben a több ezer embert, akik miattam mentek oda, és akiknek hónapok óta ez az első igazi szórakozásuk. Felszívtam magam, mint a bokszolók, és fergeteges hangulatban koncerteztem édesapámmal, akinek a jelenléte óriási erőt adott. A fellépés közepén kezdtem érezni, hogy nagyon fáj a felsőtestem, de nem álltunk le, és csak ezután mentem kórházba, ahol a vizsgálatok után úgy döntöttem, a szombati és a vasárnapi koncerteket sem mondom le. Így összesen hat bulit tartottam a hétvégén, most pedig öt koncertre készülök" – mondta el az énekes.