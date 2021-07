Noel édesanyja várandós és szívbeteg, a nagy melegben pedig csak dolgozott, nem evett, nem ivott, így történhetett meg, hogy elájult. 5 éves fia azonnal cselekedett és hívta a segélyhívót. - tudta meg a részleteket a Blikk.

Anya megmutatta, hogyha vészhelyzet van mit csináljak, mit kell mondanom. Beírtam, hogy egy-egy-kettő és megnyomtam a zöld gombot. Elmondtam először egy bácsinak, hogy anya elájult és hol vagyunk. Utána egy néni azt kérdezte, anya lélegzik-e. Megnéztem, mert terhes és ezt kérték tőlem. Mondtam, hogy igen, de hiába ébresztgettem, nem kel fel. Aztán elmondtam azt is, hol vagyunk és hogy nincs velem más felnőtt - mesélte Noel a lapnak.

"Újabb élethelyzet igazolta, hogy már egészen kis korban is el lehet sajátítani hogyan kell a 112 segélyhívószámot használni. Ezúttal Noel kért segítséget az édesanyjának. Amíg a mentős operátor szóval tartotta a kisfiút, addig a segítség már meg is érkezett. Köszönet a Országos Mentőszolgálat –nak és Noel talpraesettségének. Figyeljétek csak, hogy az 5,5 éves kisfiú, azt is tudja pontosan hol, milyen címen lakik (egy részét kivágtuk), és hogy egyedül nem mehet ki az utcára. Ugye milyen együttműködő, milyen nyitott és milyen bátor?! Mi nagyon büszkék vagyunk rá, és gratulálunk az anyukának, hogy így kiokosította a kisfiút!" - írta a Magyar Rendőrség.

A hangfeltévelt itt hallgathatod meg: