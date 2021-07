A nők mindig is szerettek volna tökéletesnek mutatkozni, nem véletlenül hordtak fűzőt, amely keskenyebbé varázsolta a derekat, de a magas sarkú cipő is azért vált kedveltté, mert így hosszabbnak tűnt a láb és karcsúbbnak az alak. A push-up melltartókról, a sminkről és a különféle töltésekről, implantátumokról már nem is beszélve! A nők tehát szeretnek szépek lenni, szeretnek divatosak lenni, de legfőképpen szeretnének az adott kor szépségideáljára a lehető legjobban hasonlítani – ennek érdekében pedig szinte bármire képesek. Ha kell, fűzővel sanyargatják magukat, ha kell, véresre törik a lábukat a körömcipőben, ha kell, kés alá fekszenek vagy akár az ételt is megvonják maguktól.

Étkezési zavarok

Az étkezési zavarok nem új keletűek, hiszen egyes források szerint már Sissi is nagyon komoly diétákat tartott, s bár akkor még nem ismerték a táplálkozási zavar fogalmát, ma már sokan azt állítják, hogy a fiatal királyné bizony ebben szenvedett. De mi is az a táplálkozási vagy étkezési zavar? Konkrét definíció nincsen rá, egyszerűen ez egy olyan gyűjtőfogalom, amelybe minden táplálkozással kapcsolatos zavar beletartozik. A legismertebbek a bulimia és az anorexia, ám ennél sokkal több típusa is létezik.

BED-szindróma

A BED-szindróma az angol binge eating disorder kifejezés rövidítése, amely voltaképpen egy olyan betegséget takar, ahol az érintett kontroll nélkül, hatalmas adagokat fal be. Ezt magyarul túlevésnek, kényszerevésnek vagy falászavarnak is szokták hívni, ám nem szabad összetéveszteni azzal, amikor vasárnap túl sokat eszünk a rántott húsból. A BED-szindrómás beteg ugyanis nem néha eszi túl magát! A jelenséget 2013-ban ismerték el mentális betegségként, amelynek fő jellemzője, hogy a falásrohamok meghatározott időközönként jelentkeznek - akár egy normál étkezést követő 1-2 órában is előfordulhatnak - és ilyenkor hatalmas mennyiségű ételt habzsol be a beteg nagyon rövid idő alatt.

Miután a roham véget ér, az érintett általában aggódni kezd, elönti a düh, az önvád, de akár depresszív hangulatba is kerülhet. Fizikálisan gyakran érez hányingert, teltséget, de a diszkomfortérzet szinte állandóan jelentkezik ilyenkor. A mértéktelen evészavar az egyik leggyakoribb étkezési rendellenesség a felnőttek körében, a nők nagyjából 3.5%-a szenved tőle.

ON

Az ortorexia nervosa (ON) szintén egy viszonylag új fajtája az étkezési zavaroknak, amely az egészséges életmóddal karöltve jelent meg. Az On-ban szenvedő betegeknél a jelenség általában egy ártatlan, egészségközpontú gondolkodással indul, amely azonban kis idő után kényszeres viselkedésbe csap át.

Az ON rabjai szigorú szabályokat állítanak maguk elé és nagyon erős ellenőrzés alatt tartják önmagukat. Meghatározott időben, meghatározott mennyiségű és meghatározott fajtájú ételeket esznek csak, ha pedig a szabályokat valamiért mégis megszegik, komoly lelkifurdalás, önvád és kudarcérzés keríti őket hatalmukba. Az ortorexiában leginkább magasabb képzettséggel rendelkező nők szenvednek, akik így próbálnak teljes kontrollt gyakorolni az életük felett.

Inverz anorexia

Ám, ha azt gondolnánk, hogy a táplálkozási zavarok csak a nőket érintik, akkor tévedünk, ugyanis az inverz anorexia egy olyan étkezési probléma, amely leginkább a férfiakra jellemző. Az inverz anorexiáról nyugodtan mondhatjuk, hogy az anorexia nervosa férfi párja, ám míg utóbbinál a hölgyek egyre vékonyabbá és vékonyabbá, addig az előbbinél az urak egyre izmosabbá és izmosabbá akarnak válni. A két betegség azért is hasonló – csak éppen fordított előjellel -, mert az anorexiában érintettek teljesen irreális testképpel rendelkeznek, tehát hiába negyven kilós egy nő, ha anorexia nervosában szenved, akkor bizony kövérnek fogja magát látni, míg egy inverz anorexiás férfi hiába csupa izom, akkor is cingárnak tartja magát.

Az inverz anorexia a 17-25 év közötti fiatal férfiakat érinti leginkább, főbb jellemzői pedig, hogy a betegek rendkívül sokat foglalkoznak a súlyukkal, az étrendjükkel, az edzéstervükkel, extrém terhelésnek teszik ki magukat és rengeteg fehérjét fogyasztanak, hogy a vágyott izomtömeget elérjék.