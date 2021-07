Rácz Zsófia, az ETO FC Győr NB I-es női csapatának 112-szeres magyar válogatott focistája pár hónapja elkapta a koronavírust, ám nem is igazán ez, hanem egyik szövődménye, a szívizomgyulladás viselte meg a sportolót.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy két koronavírus elleni vakcinának is lehet szívburok- illetve szívizomgyulladás a mellékhatása, ám ezek a panaszok a Covid-19 fertőzés szövődményei közti is megjelenhetnek.

Ezzel kellett sajnálatos módon szembenéznie Rácz Zsófiának is, aki így fél évet hagyott ki. Szerencsére már jól érzi magát, és az edzéseket is fokozatosan újrakezdhette.

"Nem volt könnyű átélni azt, ami velem történt. Főképp, mert semmilyen tünetem nem volt, ami arra utalt volna, hogy szívizomgyulladásom lenne. Csak a vizsgálatok során derült fény erre. Jól éreztem magam, eszembe sem jutott, hogy gond lehet az egészségemmel. Megdöbbentő volt az orvosi vizsgálatok eredménye. Nehéz volt elfogadni, hogy noha semmi bajom nincs, nem léphetek pályára. Fél évig vizsgálatokra jártam, lelkileg megviseltek a történtek. Leginkább az fájt, hogy nem segíthettem a csapatomat a pályán. Végig a csapat mellett voltam, csak éppen nem edzhettem és játszhattam. A társaim folyamatosan érdeklődtek az állapotom felől, jólesett a támogatásuk. Ami még tartotta bennem a lelket, az leginkább az edzősködés, a gyerekekkel közös munka. A futballkarrierem mellett ugyanis a klub utánpótlásában tevékenykedem trénerként - mondta a Blikknek Rácz Zsófia. - Most már szerencsére edzhetek. Nagyon várom a bemutatkozásomat! Komoly célokkal vágunk neki a következő szezonnak, szeretnénk minél előrébb végezni a tabellán. A tapasztalatomból adódóan vezérszerep vár rám, bízom benne, hogy jó játékkal, gólokkal és gólpasszokkal tudom segíteni az ETO-t, hogy eredményes idénye legyen! És még gondolni sem akarok erre a nehéz időszakra."