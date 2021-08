A nyári melegben remek érzés megmártózni a vízben, majd a fürdőzést követően kifeküdni az árnyékba – a bátrabbaknak a napra. Ám, ha nem vigyázol, a gondtalan nyaralást beárnyékolhatja a felfázás réme. Talán újdonság, de nem a hideg víztől kell félned, hanem a vizes fürdőruhádtól!

A nedves bikinialsó ugyanis igencsak kedvez a húgyúti és a hüvelyfertőzések kialakulásának.

Hőség van, ezért azt gondolnád, hamar megszárad rajtad a fürdőruha, de hidd el, ez a rövidke idő is bajok forrása lehet, hiszen a meleg, nedves környezet remek táptalajt kínál a felfázásért felelős baktériumok szaporodásához.

A nedves alsó miatt az intim területeken kialakuló páradús, meleg mikroklímában gyorsan elszaporodhatnak a baktériumok, gombák, és ez könnyen a gondtalan nyaralás végét is jelentheti a számodra.

Strandolás után sok nő érez kellemetlenséget odalent, aminek gyakran hüvelyi, illetve húgyúti fertőzés az oka. Holott mindez némi körültekintéssel megelőzhető is lehetne, például úgy, hogy több váltás fürdőruhát viszel magaddal a vízpartra.

A felfázás természetesen a férfiakat is érintheti, ám a nők húgycsöve jóval rövidebb, így azon keresztül az elszaporodó kórokozók gyorsabban és könnyebben jutnak fel a hólyagba. A férfiaknak kedveznek a mostanság divatos férfi fürdőalsók is, amelyek nem tapadnak a testhez, így ezek jobban szellőznek és gyorsabban is száradnak.

A felfázás, azaz a hólyaghurut az egyik leggyakoribb fertőzés, amit a strandolás során el lehet kapni.

Tünetei között szerepel a fájdalmas vizelési inger, a szúró, csípő, viszkető érzés vizelés közben, az alhasi fájdalom, sőt, akár a véres vizelet is.

A legtöbb strandon van szabadon használható öltöző, ahol pillanatok alatt átvehetsz egy száraz fürdőruhát. Ha pedig olyan helyen mártóztál, ahol nincsenek kabinok, de fontos az intim egészséged, akkor akár a törülköződet magad köré tekerve is el tudsz rejtőzni a kíváncsi tekintetek elől.

A gyerekek is épp úgy ki lehetnek téve az ilyen jellegű fertőzéseknek, ezért az ő esetükben is érdemes több fürdőruhával készülni, hogy bármikor száraz alsót adhass rájuk.

A nedves fürdőruhát mindig csavard ki alaposan – ha van rá lehetőség, öblítsd át tiszta vízzel is -, majd tedd egy tiszta törülközőre a napra száradni. Amennyiben gyakrabban csobbannál a vízben, mintsem a váltás bikinid megszáradna, vigyél magaddal többet a strandra. Az is jó ötlet, ha csupán az alsót váltogatod.

Miután a strandolásnak vége, sose hagyd a nedves fürdőruhákat a törülközőbe csavarva, a legjobb, ha a szállásra visszaérve egyből kimosod, vagy legalább szappanos vízzel átöblíted, és kiteszed őket száradni.

Akkor sem kell megrémülnöd, ha minden óvintézkedésed ellenére jelentkeznének a felfázásos tünetek, hiszen az időben megkezdett kezeléssel jelentősen lecsökkentheted a kellemetlen napok számát.

Még egy dolgot mindenképp meg kell említenünk. Ma már több olyan, kifejezetten fürdőzésre alkalmas tampont is lehet kapni a drogériákban, melyek használatával bátran élvezheted a vizet menstruáció alatt is. Azonban ahogyan a nedves bikinitől, ugyanúgy a tampontól is érdemes a mártózást követően azonnal megszabadulnod a mosdóban, és tisztára cserélned azt.

Ne adj esélyt a hüvelyi és a húgyúti fertőzéseknek, élvezd gondtalanul a nyaralást, amihez már két-három váltás fürdőruha is hozzájárulhat!