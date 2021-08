Az Európában leginkább terjedő delta variáns az oltatlanokra, azon belül is az idősekre, a keringési és légúti problémákkal küzdők betegekre, túlsúlyos emberekre, cukorbetegekre veszélyes. Rusvai Miklós virológus már korábban is beszélt arról, hogy újra indokolt lehet a maszkviselés, most azonban azt is elárulta, mikortól számíthatunk erre.