A TikTok egyik kedvenc orvosa, Dr. Karan Raj olyan egészségügyi kérdéseket feszeget, amiket a legtöbben tabuként kezelnek. Legutóbb arról értekezett, hogy tulajdonképpen miért is szellentünk , most pedig azzal a mítosszal számol le, miszerint egy egészséges embernek naponta egyszer el kell végeznie a nagydolgát.

"A mítosz, miszerint a bélrendszer megfelelő egészségéhez napi egy székletürítés szükséges, csupán egy mítosz, nem igaz. A megfelelő gyakoriság napi három, de akár háromnaponta egy alkalom is lehet. Még ha ezen a határon is átlépsz, például naponta négyszer mész el vécére egy nap, és közben nincs panaszod és nem fáj semmid, még az is normális lehet. Ennek azonban a fordítottja is igaz: ha napi egyszer végzed el a dolgod, de közben fájdalmakkal küzdesz, nos, az már nem normális" - idézte a Bors az orvost.