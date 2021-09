A 45 éves Li Zsan Csing azt állítja, hogy ötéves kora óta nem alszik. Állítását mindenki kétkedve fogadta. A pekingi alvásklinika is vizsgálta, és megdöbbentő eredményre jutottak.

Negyvennyolc órás megfigyelése alatt kiderült, hogy egyrészt körülbelül napi tíz percet tölt alvással, másrészt teljesen másképp alszik, mint az átlagos emberek, ugyanis még ez idő alatt is képes interakcióra.

A nőt barátai is tesztelték, mégpedig egy maratoni kártyapartit szerveztek, amely során csak ő maradt ébren. Li Zsan Csing azt is elmondta, hiába vesz be altatót, mit sem ér, így a házimunkát éjszaka végzi - írja a Nuus.

