"Végreeeee! Elvileg jól sikerült! Most már pedig csak a gyógyulásra kell koncentrálnom! Köszönöm a sok üzenetet és hogy küldtétek az energyt!" - írta képéhez az Instagramon. Juliska elépülése akár egy évig is eltarthat, ez idő alatt pedig nem is táncolhat - mondta el a Blikknek.

Tünetkereső Nézd meg, milyen betegségre utalhatnak a tüneteid! Az alkalmazás segítségével megtudhatod, hogy milyen egészségügyi problémára utalhatnak a panaszaid. A tünetkereső eléréséhez kattints



Nézd meg, milyen betegségre utalhatnak a tüneteid! Az alkalmazás segítségével megtudhatod, hogy milyen egészségügyi problémára utalhatnak a panaszaid. A tünetkereső eléréséhez kattints IDE