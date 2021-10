Mindenkinek szüksége van a kielégítő és pihentető alvásra, és minél fárasztóbbak a mindennapok, annál inkább. Azonban előfordul, hogy a kihívásokkal teli időszakok lehetetlenné teszik a pihenést, és ördögi körbe kerülhetünk: minél fáradtabbak vagyunk, annál nehezebb megküzdenünk a problémákkal, emiatt még inkább nő bennünk a feszültség és a szorongás, így viszont még nehezebb lesz elaludnunk. Ám a csapdából ki is lehet törni: íme néhány javaslat hozzá.

Sokan alábecsülik a kielégítő alvás jótékony hatását és legfőképp a szükségességét. Ezért fordul elő gyakran, hogy amikor nincs elég időnk minden feladatra, olyankor az alvásidőnkből csípünk le azért, hogy a tennivalóink végére jussunk. Mindenki életében vannak zsúfoltabb időszakok, amelyek mindaddig nem okoznak komoly problémát, amíg csak egyszer-egyszer fordulnak elő. A stressz immár a mindennapi élet része, elkerülni szinte lehetetlen, ezért kell megtanulnunk kezelni. Egy-egy hosszabb, feszültségekkel és szorongásokkal teli időszak ugyanis komoly gondot is okozhat, elvégre a folyamatos stressznek számos negatív hatása lehet mind a fizikai, mind a mentális egészségünkre. Növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, felboríthatja a hormonháztartást, sőt az alvásunkat is tönkreteheti. Pedig ha nem vagyunk eléggé kipihentek, az hatással lesz a koncentrációnkra is, vagyis sokkal nehezebben jutunk majd a feladataink végére, ez pedig újabb feszültséget okoz.



Mit tehetünk azért, hogy kikerüljünk az ördögi körből?Elsősorban meg kell próbálnunk apróbb változásokat beiktatni az életünkbe, kísérleteznünk kell, hogy megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbb módszert, amivel csökkenthetjük a stressz és a feszültség mértékét, hogy mindez ne menjen az alvás rovására.

Szokások kialakítása

A rendszertelen élet megzavarhatja a biológiai óránkat: a testünk egy idő után már nem is tudja, mikor jön el az alvás ideje, ezért újra meg kell tanítanunk neki. Ehhez megfelelő napi rutin kialakítására van szükség. Lefekvés előtt érdemes mindig ugyanazokat a megszokott dolgokat tennünk, amelyek felkészítik a testünket a pihenésre. Ha lehet, este már mellőzzük a telefon használatát, továbbá érdemes tompítani a fényeket, kerülni a nehéz ételeket, az alkoholt és bármilyen serkentő hatású, pl. koffeint tartalmazó szer fogyasztását.



Társas kapcsolatok

A társas kapcsolatoknak alapvető hatásuk van az életünkre, így különösen fontosak olyankor, amikor nehéz, feszültségekkel teli időszakot élünk. A szeretteink, barátaink támogatása segíti a stresszel való megküzdést is, hiszen a problémák kibeszélése enyhíti a nyomást, ráadásul megnyugtató tanácsokat is kaphatunk. Már csak emiatt sem érdemes magunkban tartanunk a problémákat, amelyek nyugtalansággal töltenek el.



Elegendő mozgás

Nemcsak az egészséges élethez, hanem a pihentető alváshoz is nélkülözhetetlen a rendszeres testmozgás. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a sport mennyire pozitív hatású mind a lelki, mind a fizikai egészségünkre. Az edzés egyrészt növeli a magabiztosságot és az önbizalmat, másrészt a mozgás hatására endorfin szabadul fel a szervezetben, ami hozzájárul a jó közérzethez, az idegrendszerünk hatékony működéséhez és a boldogságérzethez. Az viszont nagyon nem mindegy, hogy a mozgásra a nap mely szakaszában kerítünk sort. Ha az alvási, lefekvési időponthoz túl közel végezzük az edzést, annak aktivitást serkentő hatása akadályozhatja a test elcsendesedését, lenyugvását és az alvásra való felkészülést.

Gyógynövények

A feszültség és a stressz leküzdésére használhatunk patikában vény nélkül kapható készítményeket is. Számos gyógynövény segíthet a nyugodtabb hangulat elérésében, a stressz leküzdésében és ezáltal a pihentető alvásban. Ha ezeket alkalmazzuk, érdemes tudnunk, hogy kevésbé jellemző rájuk a mellékhatások kialakulása, és a használatukhoz való hozzászokás is ritka, ám mindenképp érdemes szakértővel is konzultálnunk.



Orvosi segítség

A hosszú ideje fennálló feszült, szorongó, álmatlanságot okozó állapot komoly probléma, ami szakértő támogatását igényelheti. Az egyik legfontosabb, hogy ne féljünk orvoshoz fordulni. Ha ugyanis a helyzetünk a mindennapi életünkre, teljesítőképességünkre és hangulatunkra is hatással van, és az általunk bevetett praktikák nem voltak hatásosak, a szakember javasolhat olyan módszereket, amik megkönnyítik a stressz leküzdését és a pihentető alvás elérését.