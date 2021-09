Horváth Renátó a Miskolci Nemzeti Táncszínház táncművészeként dolgozott, 2019. december 3-án azonban gyökeresen megváltozott az élete.

Éppen a délelőtti próbájáról ért haza, amikor hirtelen egy vágást érzett a lapockája alatt, amikor letett egy szatyrot a kanapéra. Azt hitte, hogy húzza a görcs a hátát, így megpróbálta lelazítani az izmait egy forróvízes fürdővel. Azonban a fájfalma nem enyhült, elkezdtek zsibbadni a végtagjai. Azonnal szólt az egyik közelben lakó kollégájának, hogy vigyen neki fájdalomcsillapítót, de sajnos már az sem segített rajta. Alig négy óra alatt a végtagjai felmondták a szolgálatot. Ezt követően kórházba került, ahol az orvosok értetlenül álltak a történtek előtt.

Másnap lélegeztetőgépre került, majd két hétig mélyaltatásban tartották. Mikor először felébredt, azzal szembesült, hogy egyedül a szemeit képes mozgatni. Két hónap után levették a gépekről, de továbbra sem tudták megmondani a szakemberek, mitől bénult le a fiatal férfi.

"Arra a következtetésre jutottak, hogy vírusos gerincvelő-gyulladás állhat a háttérben, hiszen a nyaki kettes csigolyám és a hátközepem között egy ödéma keletkezett. Ez azóta felszívódott, és már elkezdtek visszajönni az érzések. Már észreveszem, ha hozzám érnek a testem bármely pontján, és a talpam is csiklandós. Rengeteg az akaratlan mozgásom, de szándékosan még nem tudom használni végtagjaimat, és nem vagyok képes például felülni sem. Már egy éve magamtól lélegzem, a torkomba helyezett kanült tavaly nyáron hagyhattam el" - mesélte a táncművész.

Az orvosok nagyon bíznak abban, hogy Renátó teste lassan regenrálódni fog és egyszer képes lesz úgy használni a karjait és a lábait, mint a történtek előtt.

"Minden apró javulásnak örülök. Székhez kötötten élek, de igyekszem élvezni az életet. Másfél évig lelki beteg voltam, és pánikrohamokkal küszködtem. Nehezen viseltem a bizonytalanságot, hiszen nem tudhattam, mit hoz a jövő. Most ott tartok, hogy annak is örülni fogok, ha járókerettel képes leszek közlekedni. Valamilyen formában szeretnék visszatérni a színpadra. A táncról soha nem mondok le véglegesen, de ha úgy alakul, hogy csak motivációs előadásokat tudok majd tartani, azt is elfogadom" - tette hozzá Renátó.

A férfi legnagyobb támasza a barátnője, Andi, aki nyolc éve jóban és rosszban a partnere.

"Megmondtam a kedvesemnek, hogy már szerettem volna megkérni a kezét, de ezt akkor fogom ténylegesen megtenni, ha magam tudom a gyűrűt az ujjára húzni. Andi egy csoda az életemben. Bár sokan csodálkoznak azon, hogy kitart mellettem, de ő nem úgy tekint rám, mint egy elromlott, lecserélendő tárgyra. Erős a kapcsolatunk" - magyarázta Renátó, akinek kedvese mindenben támogatja az egykori táncost.

"Az a fontos és elsődleges, hogy Renátó haladjon, illetve gyógyuljon! A későbbiekben pedig abban bízunk, hogy folytathatjuk ott, ahol abba hagytuk, és megvalósíthatjuk a terveinket" - jelentette ki Andi.