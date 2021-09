Baranyi Lászlónak csodával határos módon sikerült legyőznie a koronavírust, de a fertőzés nem múlt el nyom nélkül a szerveztéből. A betegsége alatt nagyon sokat fogyott, noha a súlyát már sikerült visszaszereznie, az erejét még nem.

"Rengeteget fogytam, tizenkét kilót öt nap alatt. Pergamenszerű lett a bőröm, szinte teljesen elfogyott alóla a hús. A súlyomat már sikerült visszaszednem, de az erőm nem tért vissza, pedig világ életemben sportoltam. Még a betegség előtt is rendszeresen gyúrtam és úszni is jártam. A sport mindig is fontos része volt az életemnek, atletizáltam is. Most azonban teljesen elhagyott az erőm, ha valaki azt mondja nekem néhány hónapja, hogy a háromkilós súlyzót is alig bírom megemelni, annak biztosan nem hiszek. Sajnos, elvesztettem az egyensúlyérzékemet, ami a nehezen jött vissza. Újra kellett tanulnom járni, illetve úszni sem tudok eljárni még" - mondta a Blikknek a Família Kft. sztárja. Elárulta, hálás a kórházi dolgozóknak, mert megmentették, pedig a halál szele is megérintette.

"Tizenhat napot töltöttem a kórházban, ahol volt egy nap, amikor azt hittem, eljött a vég. Nem ijedtem meg, csak arra gondoltam, jé, hát ilyen az elmúlás? De hát én még itt vagyok és élek! Láttam egy nagyon éles fényt is, ami élesebb volt, mint egy villám. Csak egy pillanatra villant fel, de tudtam, hogy ez az..." - árulta el.