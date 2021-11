Júliusban Széphalmi Juliskát a Jézus Krisztus szupersztár című darab nyilvános próbájáról szállították kórházba, miután kiugrott a térde. A gyönyörű táncosnő szeptember közepén át is esett egy térdműtéten, a teljes felépülés azonban akár egy évig is eltarthat, ez idő alatt pedig nem táncolhat. Juliska nemcsak sérülésével, de mentális egészségével is küzdött az elmúlt hónapokban: nemrég ugyanis bevallotta, hogy a Survivor után poszttraumás stressz alakult ki nála.

Poszttraumás stressz alakult ki nálam, miután vége lett a műsornak. Ez eléggé elhúzódott, mert másfél hónap telt el, mire visszarázódtam az itthoni életbe. Nehéz volt eldönteni, hogy mi a realitás, mert miután eljöttünk a szigetről, furcsa volt minden. Emberek vettek körül, visszakaptuk a telefonunkat, és egyszerűen nehéz volt megszokni, hogy ez a valóság. Amikor hazajöttem, sok minden történt, lakást vettem, felújítottam, dolgozni, sportolni kezdtem. Túlhajtottam magam, nem csoda, hogy lesérültem

– mesélte a Reggeliben Juliska.