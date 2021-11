Egyre gyakoribb probléma a magas vérnyomás és a cukorbetegség, ami már nem csak az idősebbeket érinti. A betegek egészségének megőrzése érdekében nem elég a folyamatos kontroll, a mért adatoknak el is kell jutniuk a kezelőorvoshoz. A doktor ugyanis ezek függvényében tud döntést hozni.

Egy magyar fejlesztés ebben is segíthet, és probléma esetén akár riasztja is a hozzátartozókat. Az alkalmazásba ugyanis beépítettek egy olyan funkciót, ami baj esetén üzenetet küld a megadott hozzátartozónak, orvosnak, akik így a távolból is tudják riasztani a szomszédot vagy a mentőket.