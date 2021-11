A 25 éves Claire Spurgin pikkelysömörben szenved, amely az egész testére kiterjed. Úgy döntött, hogy nem szégyenkezik tovább a testét borító vörös foltok miatt, hanem bebizonyítja, hogy így is szerethető, és másokat is önelfogadásra tanít.

A nő évekig próbálta eltakarni a testét borító pikkelysömört, mert attól tartott, hogy az emberek mutogatnának rá, de most úgy döntött, hogy többet nem fél mások véleményétől, és megmutatta testét teljes valójában. Célja, hogy másokat is arra buzdítson, hogy fogadják el magukat, és megmutassa a a hasonló problémákkal küzdőknek, hogy nincsenek egyedül.

"Amikor megmutattam a testem az Instagramon, úgy éreztem, hogy végre nem bujkálok. Évekbe telt mire megtanultam elfogadni a testem, és ne rettegjek attól, hogy bikinit viseljek a strandon. Folyamatosan attól féltem, hogy ha valaki meglátja a hibáimat, elkezd mutogatni. Ez persze valóban így is történt. Megdöbbentett, hogy hány ember jött oda gátlástalanul, hogy megkérdezzék, mi bajom van. Ebben az időben ez még nagyon rosszul esett, de mára rájöttem, hogy az emberek általában csak kíváncsiak, nem rosszindulatúak" - mesélte a Daily Starnak.

Claire-t 2017-ben diagnosztizálták pikkelysömörrel. Ez egy autoimmun betegség, ami fokozott elszarusodásra ösztönzi a bőrt. Az állapot alapja a szervezet túlzott gyulladáskészsége, amely miatt a bőrön száraz, vörös foltok jelennek meg.

"Amikor először jött ki a pikkelysömör a testemen, nagyon szorongtam. 19 éves voltam, és az ember ebben a korban sokkal többet aggódik a megjelenése miatt. Lehet, hogy hordozod magadban a pikkelysömörre hajlamosító géneket, de addig nem jön elő, ameddig valami nem váltja ki. Egyszer nagyon csúnyán leégett a vállam a napon, nálam ez volt a kiváltó ok. A napégésem sosem gyógyult be teljesen, és a vállam csak egyre szárazabb lett, majd megjelentek a kis vörös foltok is. Aztán csak terjedtek és terjedtek ezek a vörös foltok végig az egész testemen."

Több mint egy évig tartott, mire diagnosztizálták a Claire testén megjelent foltokat. A diagnózis után az orvosa javaslatára kipróbálta a fényterápiát. Ez egy UVB fototerápia, aminek a lényege, hogy a páciens beáll lényegében egy fénydobozba, amelyben az UVB sugarak segítenek lenyugtatni a pikkelysömört. A nő heti háromszor járt kezelésre, összesen 40 alkalommal, de nem ért el tartós eredményt vele. A kezelések után mindig javult a bőre állapota, de minden egyes alkalommal visszatért a pikkelysömör.

Sajnálatos módon jelenleg nem létezik tartós gyógyulást elősegítő gyógyszer, csupán időlegesen lehet javítani a pikkelysömör állapotán.

"Mindig találok olyan termékeket, amik rövid időre segítenek javítani a helyzeten. A szteroidos krémek működnek, de amint befejezem a használatát, a foltok visszatérnek. A fényterápia is segített egy időre, de utána megint visszatértek a foltok. Mindig abban reménykedtem, hogy egyszer találok egy olyan gyógyszert, ami végleg megszünteti a tüneteimet, de sajnos erre nem sok esély van."

Bár Claire tudja, hogy a bőrével minden egyes nap meg kell küzdenie, nem hagyja, hogy állapota nyerjen felette. Amikor elindította önelfogadásra épülő Instagram-profilját, pillanatok alatt több mint 13 ezer követője lett. Elmondása szerint követői közül rengetegen támogatják. Sokan azért követik oldalát, mert kíváncsiak, és szeretnének képbe kerülni a pikkelysömörrel.