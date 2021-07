Sokféle bőrbetegség létezik. Vannak azok, amelyek könnyedén gyógyíthatók, de akadnak köztük olyanok is, amelyek időről időre fellángolnak. Nehezen, vagy pedig egyáltalán nem gyógyíthatók, de megfelelő odafigyeléssel együtt élhetünk velük.

Mi is az a seborrhea dermatitis? A seborrhea egy olyan krónikus bőrbetegség, amelynek eredetét a bőr túlzott faggyútermeléséhez kötik, ezen kívül azonban még néhány egyéb tényező is hozzájárulhat. Nehéz a tüneteket kézben tartani, mivel egy olyan betegségről van szó, amely teljes mértékben sosem gyógyítható meg.

A seborrhea főként azokat a testtájakat érinti, ahol a szervezetünk faggyúmirigyei nagyobb csoportokban koncentrálódnak. Ilyen lehet például az arc, szemöldök, a hajas fejbőr, de előfordulhat a fül mögött, a köldök környékén, sőt még a fenekünkün is.Enyhébb és súlyosabb formákban is megjelenhet, a felnőtt emberi populáció 5%-a érintett benne. Bár már vizsgálják a seborrhea eredetét, azonban a szakemberek egyelőre nem találták meg a betegség kiváltó okait.

Elképzelhető, hogy génjeinkben hordozzuk a betegséget, vagy hormonális okai vannak, a hideg, és/vagy száraz levegő váltakozása, szmog, illetve a Malessezia nevű lipofil gomba is lehet az oka ( ez a gomba ugyanis a hajhagymák által termlt olajokkal-faggyúval táplálkozik).

Miért alakul ki a seborrhea?

Bár nem ma kezdték el vizsgálni a seborrhea eredetét, a kutatók azonban egyelőre nem találták meg a betegség pontos kiváltó okát, vagy okait. Ennél fogva a legtöbb tanulmány szerint multikauzális okokra vezethető vissza a kialakulása. Gyakrabban fordul elő zsírosabb bőrű embereknél, nőknél és férfiaknál egyaránt, főként a 30-60 év között korosztályban.

Egy másik, igencsak sok kellemetlenséget okozó bőrbetegség a pikkelysömör, vagyis pszoriázis, amely súlyos autoimmun betegség, ami időnként fellángol, máskor viszont tünetmentessé válik. A pikkelysömör leggyakoribb kiváltó oka a stressz, így pszichoszomatikus betegségként is számon tartjuk, de hajlamunk is lehet rá. A feszültségre adott reakciók olyan folyamatokat indíthatnak be a szervezetünkben, amelyek miatt aktiválódnak a gyulladást okozó vegyületek. A gyulladás sokszor a jellegzetes tünetek fellángolásához vezet.

Az időjárás változásával is együtt járhatnak a súlyosbodó tünetek, amelyek például hidegben, száraz időben súlyosabbá válhatnak. Sok beteg számára a nyár a legjobb időszak, a tél viszont a legrosszabb. A napfény hatására ugyanis javulnak a tünetek, azonban a fűtés miatt a kiszáradó bőr gyulladtabb és jobban viszket.

A pikkelysömörös bőr nagyon érzékenyen reagálhat sérülésekre, sebekre, vágásokra, horzsolásra. Azon a területen, ahol sérült a bőr, nagyobb valószínűséggel lángol fel a gyulladás. Próbáljuk meg csökkenteni a bőr sérülésének esélyét úgy, hogy válasszunk olyan cipőt, ami nem dörzsöli ki a lábunkat. Sérülés esetén azonnal kezeljük az érintett felületet, ne várjuk meg, míg magától meggyógyul. A pikkelysömör kialakulásának oka egyelőre még nem teljesen tisztázott, a betegség kialakulásában belső, genetikai és külső, környezeti faktorok hatása egyaránt szerepet játszik. A létező hajlam esetén minden betegnél más-más környezeti hatások povokálják a betegség fellángolását, de van, hogy egyáltalán nincs azonosítható ok.

Titokzatos bőrbetegségént tartják számon a vitiligót, amelyben szenvedőkre jellemző, hogy elveszítik a bőrük melanintartalmát. A melanin a felelős a haj, szem, bőr színéért. A vitiligo általában kis bőrfelületen kezdődik, majd lassacskán növekszik. A betegségnek nincs megfelelő kezelése és gyógyítani sem lehet. A fő tünet a bőr pigmenttartalmának elvesztése.Gyakorlatilag a test bármelyik részén kialakulhat, de legtöbb esetben a fénynek kitett helyeken jelentkezik.

Kialakulásának pontos oka nem ismert, nem tudjuk, hogy pontosan miért károsodik vagy csökken a melanintermelés. Feltételezések vannak arra nézve, hogy az oka lehet immunológiai rendellenesség, autoimmun eredet. Az örökletes tényezőknek, tartós stressznek, vagy a túlzott napozásnak is fontos szerepük van a megjelenésében.